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27.02.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

Бернар-Анрі Леві презентував кінострічку про українські міста та незламність

Дії у фільмі французького режисера розпочинаються у Харкові та закінчуються у Херсоні після деокупації.

Бернар-Анрі Леві
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Французький режисер Бернар-Анрі Леві представив уже другу кінострічку про українську незламність.
 
Фільм "Слава Україні" знято у форматі журналу подорожей гарячими точками. Дія стрічки починається у Харкові й закінчується у Херсоні після звільнення міста. Фінальні сцени розгортаються в Очакові. Режисер подорожував Україною разом з українським загоном спецпризначення та знімав події у Бахмуті, Лимані, стежив за діями військових біля Запорізької АЕС.
 
Стрічка «Слава Україні» – це продовження фільму «Чому Україна». Якщо в першій частині показували, як розпочалося повномасштабне вторгнення росії, то зараз розповідають про надзвичайний контрнаступ українських військ – звільнення Харківщини, Херсона.
 
Музику до фільму написав лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.   
 
«Я хочу подякувати всім чоловікам та жінкам, яких ми зустріли протягом 12 місяців війни. Ми намагалися з нашою командою бути якомога більше з вами. Багато хто зараз присутній тут. І я дуже радий. Цей фільм ми зробили, але ви зробили його», – зауважив Бернар-Анрі Леві.
 
Прем’єру фільму відвідали Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,  Міністр оборони Олексій Резніков та українські військові разом з родинами.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Польщі відкрилася виставка про воєнний Харків (фото).
 

Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  культура, харків, кіно
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