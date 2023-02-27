27.02.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

Бернар-Анрі Леві презентував кінострічку про українські міста та незламність

Дії у фільмі французького режисера розпочинаються у Харкові та закінчуються у Херсоні після деокупації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Французький режисер Бернар-Анрі Леві представив уже другу кінострічку про українську незламність.

Фільм "Слава Україні" знято у форматі журналу подорожей гарячими точками. Дія стрічки починається у Харкові й закінчується у Херсоні після звільнення міста. Фінальні сцени розгортаються в Очакові. Режисер подорожував Україною разом з українським загоном спецпризначення та знімав події у Бахмуті, Лимані, стежив за діями військових біля Запорізької АЕС.

Стрічка «Слава Україні» – це продовження фільму «Чому Україна». Якщо в першій частині показували, як розпочалося повномасштабне вторгнення росії, то зараз розповідають про надзвичайний контрнаступ українських військ – звільнення Харківщини, Херсона.

Музику до фільму написав лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

«Я хочу подякувати всім чоловікам та жінкам, яких ми зустріли протягом 12 місяців війни. Ми намагалися з нашою командою бути якомога більше з вами. Багато хто зараз присутній тут. І я дуже радий. Цей фільм ми зробили, але ви зробили його», – зауважив Бернар-Анрі Леві.

Прем’єру фільму відвідали Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Міністр оборони Олексій Резніков та українські військові разом з родинами.



