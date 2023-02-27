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27.02.2023  18:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині намагаються наступати окупанти

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, окупанти продовжуют зсоереджувати зусилля на наступі зокрема, на Куп’янському напрямку.
 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча Гатище, Вовчанські Хутори, Кам’янка.
  • На Куп’янському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій та здійснив артилерійські обстріли районів 5 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка, Табаївка.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про .стан бойвих дій на вечір 26 лютогог 2023 року.

 

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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