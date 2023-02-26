На Харківщині окупанти посиленно обстрілюють прикордонні селища

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про хід бойових дій на Харківщині на ранок 26 лютого 2023 року.
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Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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