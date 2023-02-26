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26.02.2023  18:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти посиленно обстрілюють прикордонні селища

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнням на Генштаб ЗСУ, окупанти безуспішно атакують на Харківщині.
 
  • На  Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Разом з тим, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 12 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії. Здійснив артилерійські обстріли  5 населених пунктів Харківщини: Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про хід бойових дій на Харківщині на ранок 26 лютого 2023 року.

 

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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