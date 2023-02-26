26.02.2023 17:43 Дмитро Колонєй

Стало відомо, що буде з цінами на хліб та фрукти

Свою оцінку руху цін дав Голова Всеукраїнської аграрної ради.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на УНН, за словами Голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, ціни на хліб та форукти зростуть.

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"На 2023 рік, - зазначив експерт, - "може бути велике скорочення засівання, а отже і експортний потенціал буде зменшуватися. Стосовно ціни на харчові продукти і на хліб - дійсно слід очікувати підняття цін", - зазначив він.

"Хоч у нас і звільнився правий берег Херсонщини, але там досить велика кількість садів які спеціалізувалися на вирощенні кісточкових, в тому числі і яблуневі сади. Аграрії в Центральних і Західних регіонах ще на початку повномасштабної війни вже розуміючи обставини окупації почали диверсифікувати ці напрямки роботи, і почали більше засаджувати сади в своїх регіонах. Вирощувати більше овочів. Тому в принципі, сказати що буде дефіцит - не можу. Плюс ми розуміємо що Україна підтримується імпортом. Значна частина буде імпортуватися. Якщо будемо імпортувати і попит буде більший ніж пропозиція - це може призвести до здорожчення цін".



