    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Стало відомо, що буде з цінами на хліб та фрукти
26.02.2023  17:43   Дмитро Колонєй

Стало відомо, що буде з цінами на хліб та фрукти

Свою оцінку руху цін дав Голова Всеукраїнської аграрної ради.

Зростуть ціни на хліб та фрукти в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із  посиланням на УНН, за словами Голови Всеукраїнської аграрної ради  Дениса Марчука, ціни на хліб та форукти зростуть.
 
 
"На 2023 рік, - зазначив експерт, - "може бути велике скорочення засівання, а отже і експортний потенціал буде зменшуватися. Стосовно ціни на харчові продукти і на хліб - дійсно слід очікувати підняття цін", - зазначив він.
 
"Хоч у нас і звільнився правий берег Херсонщини, але там досить велика кількість садів які спеціалізувалися на вирощенні кісточкових, в тому числі і яблуневі сади. Аграрії в Центральних і Західних регіонах ще на початку повномасштабної війни вже розуміючи обставини окупації почали диверсифікувати ці напрямки роботи, і почали більше засаджувати сади в своїх регіонах. Вирощувати більше овочів. Тому в принципі, сказати що буде дефіцит - не можу. Плюс ми розуміємо що Україна підтримується імпортом. Значна частина буде імпортуватися. Якщо будемо імпортувати і попит буде більший ніж пропозиція - це може призвести до здорожчення цін".
 
 

 


Источник:   УНН
 Тэги:  прогноз, ціни, хліб, фрукти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Армія Росія почала наступ з чотирьох напрямків - воєнна розвідка України 23.02 Армія Кирило Буданов розповів, чому РФ виведе свої війська з України 20.02 Економіка та промисловість В Україні зростуть таріфи на електрику
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 