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26.02.2023  16:50   Дмитро Колонєй

Албанія продовжить надавати допомогу Харкову

Про це на зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим поінформував екс-прем'єр-міністр Албанії Панделі Майко.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов зустрівся, з колишнім прем'єр-міністром Албанії, народним депутатом Республіки Албанія, головою групи «Дружба Албанії та України» Панделі Майко. 
 
 
Також у зустрічі взяли участь албанські нардепи Денис Деліу, Кемал Чефалія та Почесний консул Албанії в Україні Шахін Омаров. 
 
Ігор Терехов подякував гостям за політичну та гуманітарну підтримку. За його словами, після перемоги у війні місто Харків відновлюватимуть і розраховують на участь у цьому процесі світової спільноти. 
 
«Ми завжди мали дружні стосунки з Албанією, у нас є міста-партнери. Я вдячний вам за допомогу у важкі часи, за приїзд, що ви побачили руйнування, завдані російським агресором, і я впевнений, що ми разом відбудовуватимемо Харків», - зазначив міський голова. 
 
Панделі Майко запевнив, що його країна продовжить надавати посильну допомогу. 
 
«Я побачив жахливі руйнування. За потреби ви можете розраховувати на нашу підтримку», - наголосив Панделі Майко.
 

 

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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, албанія, харків, допомога
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