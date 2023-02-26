26.02.2023 16:50 Дмитро Колонєй

Албанія продовжить надавати допомогу Харкову

Про це на зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим поінформував екс-прем'єр-міністр Албанії Панделі Майко.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов зустрівся, з колишнім прем'єр-міністром Албанії, народним депутатом Республіки Албанія, головою групи «Дружба Албанії та України» Панделі Майко.

Також у зустрічі взяли участь албанські нардепи Денис Деліу, Кемал Чефалія та Почесний консул Албанії в Україні Шахін Омаров.

Ігор Терехов подякував гостям за політичну та гуманітарну підтримку. За його словами, після перемоги у війні місто Харків відновлюватимуть і розраховують на участь у цьому процесі світової спільноти.

«Ми завжди мали дружні стосунки з Албанією, у нас є міста-партнери. Я вдячний вам за допомогу у важкі часи, за приїзд, що ви побачили руйнування, завдані російським агресором, і я впевнений, що ми разом відбудовуватимемо Харків», - зазначив міський голова.

Панделі Майко запевнив, що його країна продовжить надавати посильну допомогу.

«Я побачив жахливі руйнування. За потреби ви можете розраховувати на нашу підтримку», - наголосив Панделі Майко.

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