24.02.2023 21:19 Дмитро Колонєй

Харків стане прикладом для інших міст - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафону.



Харків стане прикладом для інших міст - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону розповів про хід роботи над Генпланом Харкова. Він нагадав, що роботу ведуть з фондом британського архітектора Нормана Фостера. У Харкові працюють над тим, щоб після перемоги відродити місто та зробити з нього центр індустрії, інновацій та створити умови для розвитку бізнесу.

«Таких планів не має жодне місто нашої країни. Харків стане прикладом для інших міст. Багато уваги у плані відродження Харкова приділено економічному розвитку. Це головне. У нас все вийде, я дуже оптимістично налаштований», - зазначив міський голова.

Також мер Харкова повідомив, що місто відбудовують вже зараз. Зокрема, торік відновили 66 житлових будинків, і роботи не припиняються. За його словами, це довгостроковий процес, але важливо не зупинятись, аби люди відчували й бачили, що Харків працює і живе.

«Як на мене, нам це вдається разом з усіма харків’янами», - наголосив міський голова.



