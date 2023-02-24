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24.02.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Харків стане прикладом для інших міст - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафону.


Харків стане прикладом для інших міст - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону розповів про хід роботи над Генпланом Харкова. Він нагадав, що роботу ведуть з фондом британського архітектора Нормана Фостера. У Харкові працюють над тим, щоб після перемоги відродити місто та зробити з нього центр індустрії, інновацій та створити умови для розвитку бізнесу. 
 
 
«Таких планів не має жодне місто нашої країни. Харків стане прикладом для інших міст. Багато уваги у плані відродження Харкова приділено економічному розвитку. Це головне. У нас все вийде, я дуже оптимістично налаштований», - зазначив міський голова. 
 
Також мер Харкова повідомив, що місто відбудовують вже зараз. Зокрема, торік відновили 66 житлових будинків, і роботи не припиняються. За його словами, це довгостроковий процес, але важливо не зупинятись, аби люди відчували й бачили, що Харків працює і живе. 
 
«Як на мене, нам це вдається разом з усіма харків’янами», - наголосив міський голова.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, генплан, харків
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