24.02.2023 20:49 Дмитро Колонєй

Окупанти не полишають намірів знову зайняти деокуповані населені пункти - ХОВА

Протягом останніх тижнів збільшилася інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на сайт ХОВА, за словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова від початку лютневого вторгнення окупанти діяли за так званим «сирійським сценарієм» – цілеспрямовано знищували медичну систему, житловий фонд, заклади освіти, спорту тощо.

«Ситуація залишається незмінною, як і впродовж усього року повномасштабного вторгнення – окупанти не полишають намірів знову зайняти деокуповані населені пункти. Вони не проводять глобальних атак. Шукають слабкі місця в нашій обороні, але марно», - розповів Олег Синєгубов.

Тактика окупантів залишається незмінною: по декілька разів атакувати одні й ті самі позиції. Українські захисники надійно тримають фронт. Після вересневої деокупації значної частини Харківщини всі атаки окупантів відбивають.

Нагадаємо, що під тимчасовою окупацією ще перебуває 29 населених пунктів Харківщини. Там залишаються близько 400 жителів.



