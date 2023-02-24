Окупанти обстріляли майже два десятки селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив стан бойових дій на Харківщині на ранок 24 лютого 2023 року.
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Навіть якщо вам здається, що все під контролем, ухвалення важливих рішень краще відкласти на потім. Сьогодні є ризик зробити чимало помилок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України
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