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24.02.2023  18:33   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли майже два десятки селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, основні зусилля окупантів на Харківщині  зосереджуються на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку, збільшує чисельність особового складу.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. 
  • На Куп’янському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Здійснив артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини: Гряниківка, Куп’янськ, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив стан бойових дій на Харківщині на ранок 24 лютого 2023 року.

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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