24.02.2023 18:40 Василь Голосний

На Північній Салтівці у Харкові почали курсувати трамваї (фото)

Трамвайні маршрути №16 та 16А запустили сьогодні, 24 лютого, на Північній Салтівці.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вони не працювали з початку повномасштабного вторгнення. На контактних та кабельних мережах провели комплекс відновлювальних робіт і пустили на маршрути п’ять трамваїв. Залежно від часу доби вони курсуватимуть з інтервалом 10-15 хвилин, повідомляє РЕДПОСТ

Мер нагадав, що в результаті масованих обстрілів Харкова трамвайний парк зазнав значних пошкоджень. Частину маршрутів у місті замінили автобусними, а на частину пустили трамваї, які передали чеські партнери.

«Трамвай, у якому ми зараз знаходимося, прибув з Чехії. Наші міжнародні партнери дійсно надають нам велику підтримку, у тому числі Брно та Прага. Ці трамваї - гуманітарна допомога Харкову», - зазначив у спілкуванні з журналістами Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що у майбутньому місто планує закупити новий рухомий склад електротранспорту. Зараз Харків потребує 100-120 трамваїв.

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