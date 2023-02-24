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24.02.2023  18:40   Василь Голосний

На Північній Салтівці у Харкові почали курсувати трамваї (фото)

Трамвайні маршрути №16 та 16А запустили сьогодні, 24 лютого, на Північній Салтівці.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вони не працювали з початку повномасштабного вторгнення. На контактних та кабельних мережах провели комплекс відновлювальних робіт і пустили на маршрути п’ять трамваїв. Залежно від часу доби вони курсуватимуть з інтервалом 10-15 хвилин, повідомляє РЕДПОСТ
 
Мер нагадав, що в результаті масованих обстрілів Харкова трамвайний парк зазнав значних пошкоджень. Частину маршрутів у місті замінили автобусними, а на частину пустили трамваї, які передали чеські партнери. 
 
«Трамвай, у якому ми зараз знаходимося, прибув з Чехії. Наші міжнародні партнери дійсно надають нам велику підтримку, у тому числі Брно та Прага. Ці трамваї - гуманітарна допомога Харкову», - зазначив у спілкуванні з журналістами Ігор Терехов. 
 
Також мер повідомив, що у майбутньому місто планує закупити новий рухомий склад електротранспорту. Зараз Харків потребує 100-120 трамваїв.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, північна салтівка, трамвай, транспорт
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