24.02.2023 19:25 Дмитро Колонєй
Харківські комунальники завершують перекладання тепломережі біля станції метро «Академіка Барабашова» (фото)
Про хід робіт, які виконують комунальники, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на КП «Харківські теплові мережі», бригади підприємства за добу відпрацювали 355 заявок громадян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби «1562» та до кол-центру підприємства.
У Холодногірському районі вже тиждень поспіль виконують усі звернення на кінець дня.
Незважаючи на зниження температури, теплоенергетики
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оперативно усунули 14 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.
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виконують роботи з заміни транзитів у підвалах будинків
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встановлюють автоматичні пристрої для розповітрювання
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продовжують процес ізоляції внутрішньобудинкових мереж та зовнішніх трубопроводів.
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проводять еколого-технологічні випробування котельних на предмет викидів.
Також на підприємстві поінформували, про завершення роботи з перекладання мережі біля ст. м. «Академіка Барабашова». "Об'єкт готовий до асфальтування", - зазначили у ХТМ.
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