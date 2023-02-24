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24.02.2023  19:25   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники завершують перекладання тепломережі біля станції метро «Академіка Барабашова» (фото)

Про хід робіт, які виконують комунальники, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Завершують перекладання тепломережі біля станції метро «Академіка Барабашова» комунальники Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на КП «Харківські теплові мережі», бригади підприємства за добу відпрацювали 355 заявок громадян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби «1562» та до кол-центру підприємства. 
 
Завершують перекладання тепломережі біля станції метро «Академіка Барабашова» комунальники Харкова
 
У Холодногірському районі вже тиждень поспіль виконують усі звернення на кінець дня. 
 
Незважаючи на зниження температури, теплоенергетики
  • оперативно усунули 14 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.
  • виконують роботи з заміни транзитів у підвалах будинків
  • встановлюють автоматичні пристрої для розповітрювання
  • продовжують процес ізоляції внутрішньобудинкових мереж та зовнішніх трубопроводів.
  • проводять еколого-технологічні випробування котельних на предмет викидів.
Завершують перекладання тепломережі біля станції метро «Академіка Барабашова» комунальники Харкова
 
Також на підприємстві поінформували, про завершення роботи з перекладання мережі біля ст. м. «Академіка Барабашова». "Об'єкт готовий до асфальтування", - зазначили у ХТМ.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, ремонт, харків, комунальники
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