24.02.2023 19:25 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники завершують перекладання тепломережі біля станції метро «Академіка Барабашова» (фото)

Про хід робіт, які виконують комунальники, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на КП «Харківські теплові мережі», бригади підприємства за добу відпрацювали 355 заявок громадян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби «1562» та до кол-центру підприємства.

У Холодногірському районі вже тиждень поспіль виконують усі звернення на кінець дня.

Незважаючи на зниження температури, теплоенергетики

оперативно усунули 14 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

виконують роботи з заміни транзитів у підвалах будинків

встановлюють автоматичні пристрої для розповітрювання

продовжують процес ізоляції внутрішньобудинкових мереж та зовнішніх трубопроводів.

проводять еколого-технологічні випробування котельних на предмет викидів.

Також на підприємстві поінформували, про завершення роботи з перекладання мережі біля ст. м. «Академіка Барабашова». "Об'єкт готовий до асфальтування", - зазначили у ХТМ.



