24.02.2023 19:45 Василь Голосний

У Харкові відкрилася фотовиставка «Янголи спорту» (фото)

Відкриття виставки фотопроєкту «Янголи спорту» відбулося 24 лютого на станції метро «Університет».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

В експозиції представлені історії понад 200 спортсменів, які віддали своє життя за Україну, повідомляє РЕДПОСТ.

Серед загиблих - 14 харківʼян: Артем Бородавка (фрісбі, 39 років), Владислав Шаповалов (гирьовий спорт, 19 років), Дмитро Шарпар (фігурне катання, 25 років), Євген Малишев (біатлон, 19 років), Олександр Клушин (ММА, 28 років), Вадим Денчик (стендова стрільба, 54 роки), Олексій Биковський (американський футбол, 28 років), Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв (альпінізм, по 35 років), Микола Півень (біатлон, 50 років), Михайло Барибін (біатлон, 51 рік), Дмитро Кобенко (важка атлетика, 21 рік), Анастасія Гончарова (велоспорт, 21 рік), Кирило Баєв (ММА, 21 рік), В'ячеслав Шахов (волейбол, 43 роки).

У відкритті фотовиставки взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов та президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк. На заході також були присутні родини загиблих «янголів», представники спортивних федерацій та військовослужбовці.

«До 24 лютого минулого року Харків був дуже спортивним містом: ми проводили різні змагання, марафони, велопробіги, але прийшла війна, і наші спортсмени та спортсменки одними з перших взяли зброю до рук та пішли захищати свою Батьківщину. Багатьох з них вже немає поряд з нами. Вони віддали життя за незалежність нашої країни. На превеликий жаль, є серед загиблих і діти. Ми обовʼязково переможемо та обіцяємо назавжди зберегти памʼять про тих, чиї життя забрала країна-окупант», - зазначив Ігор Терехов.

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