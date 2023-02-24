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24.02.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Окупанти дивуються, що їх успішно "долбят" під час наступу (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає у перехопленні про втрати, відсутність техніки та вдалі дії ЗСУ:
 
  • командир на позивний «Челяба» відправив у селище Щербаки 120 людей, яких одразу там «положили»;
  • «хотят по Киеву пару ракет сделать, чтоб так чтобы они, короче, обосрались и всё, назад сдали, ну, походу такого не будет»;
  • український дрон скинув гранату на російський танкт Т-90: «Говорят, броня не пробиваемая, ага, разлетелась в клочья, нах*й, эта броня»;
  • «у нас технику всю старую расконсервируют, у нас нет новой техники»;
  • «у них работают HIMARS, у них всё работает, у нас нет ничего такого, вообще нету».
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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