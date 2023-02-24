24.02.2023 20:19 Дмитро Колонєй
Окупанти дивуються, що їх успішно "долбят" під час наступу (відео)
Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає у перехопленні про втрати, відсутність техніки та вдалі дії ЗСУ:
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командир на позивний «Челяба» відправив у селище Щербаки 120 людей, яких одразу там «положили»;
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«хотят по Киеву пару ракет сделать, чтоб так чтобы они, короче, обосрались и всё, назад сдали, ну, походу такого не будет»;
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український дрон скинув гранату на російський танкт Т-90: «Говорят, броня не пробиваемая, ага, разлетелась в клочья, нах*й, эта броня»;
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«у нас технику всю старую расконсервируют, у нас нет новой техники»;
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«у них работают HIMARS, у них всё работает, у нас нет ничего такого, вообще нету».
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