24.02.2023 08:46 Рита Парфенова

Сили обороні відбивають атаки рф на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 24 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.



В той же час російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення.



На Слобожанському напрямку окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 22 райони населених пунктів на Харківщині. Серед них: Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори, Землянки, Устинівка, Бологівка, Красне Перше. Також ворог завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого.



На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Федорівка. Обстріляв райони населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Купянськ та Табаївка. Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального. Окупанти застосували баражуючі боєприпаси типу “Ланцет”.



