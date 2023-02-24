24.02.2023 08:14 Рита Парфенова

Разом ми зробимо своє місто найкращим в Україні, – Ігор Терехов про харків’ян і Перемогу

У річницю з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну міській голова розповів, як війна змінила харків’ян.



РЕДПОСТ

Звернення до містян Харківській міських голова Ігор Терехов опубліковав у своєму телегрем-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.



«Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя. Але не вдалося зламати нашу єдність, нашу силу, нашу гідність і нашу віру у Перемогу! Ми всі прийшли на допомогу один одному. І я пишаюся цим. І вірю, що разом ми зробимо своє місто найкращим містом в Україні. Ми дамо йому нове життя. Ніколи не хотів, щоб це було такою ціною.



Хочу висловити слова подяки тим, хто боронить нашу країну, наш Харків. А також слова співчуття всім, хто відчув біль втрати. Нам всім потрібні сили, щоб закінчити війну Перемогою та жити і працювати далі.



Вірю, що людей, які під час війни демонструють найкращі людські якості, не перемогти, тож наша Перемога – з кожним днем все ближче! І я також вірю у те, що всі ті найкращі якості, які в нас, попри весь жах, пробудила ця страшна війна, допоможуть нам у мирному житті відбудовувати свою країну та Харків!



Дякую вам, харків’яни, за те, що незважаючи, хто де був – у місті, чи вимушеному вид’їзді – ми все одно були разом! І будемо надалі, бо ми - харків’яни!», – йдеться у зверненні.



