24.02.2023 08:04 Валерія Кононова

Річниця війни в України: хроніки прифронтового Харкова



РЕДПОСТ/Василь Голосний

Близько 4 ранку 24 лютого 2022 року путін заявив, що починає так звану “спеціальну воєнну операцію” в Україні. З 4-ї до 5-ї години ранку всією Україною ширилися вибухи.

Харків прокинувся близько половини п'ятого. Прокинувся і, здається, більше не засинав.

З самого ранку станції метрополітену працювали, як укриття для харків'ян, на яких з'явилися “фонтанчики” з водою, пізніше туди привозили гарячий чай та їжу. Містом ширилися чутки: Харків віддадуть, Харків візьмуть, Харків паде, Харків вже залишився без влади. Однак місто працювало і об 11 ранку отримало підтвердження: ніхто нікого не віддасть, не візьме, ніхто не поїхав. Об 11 ранку 24 лютого 2022 року з'явилася фраза “Мы выстоим! Мы вместе! Мы - Харьковчане”!

А потім були дні, тижні, місяці цієї єдності. Харків - прифронтове місто, яке ніколи не здавалося ворогу, яке ні за що не зустріло би його квітами, яке трималося заради себе і заради інших. Тих, що за спиною, тих, що спали трохи спокійніше, доки ми все ще не могли заснути. Однак завжди гордо і без страху дивилися в очі ворогу. Цей рік без сну і відпочинку ми відновлювали все, що намагалися в нас забрати. Будинки, школи, навіть звичайні парки розваг. У ворога як тоді так і зараз нема нічого святого. Ми ж своє святе берегли, ремонтували, захищали. Наші містяни працювали під обстрілами та в перервах між повітряними тривогами, вони вивозили сміття, відновлювали водо- й газопостачання, повертали світло в домівки. Весною в нашому місті саджали квіти. І місто дихало. Воно дихало надією на те, що лютий нарешті закінчиться. Але зима мала тривати набагато довше. Вона тривала 20 ударів по об”єктам електро-енергетики. Вартувала 1792 життя та нанесла 2607 поранень на тіла, і ніхто не зможе порахувати скільки на душі. На території Харківщини за рік зафіксовано 12762 воєнних злочинів. І ці цифри навряд чи остаточні, а “лютий” ніяк не закінчиться. Читайте також всі новини на тему агресії РФ в Україні



