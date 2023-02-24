24.02.2023 07:30 Рита Парфенова

24 лютого: календар, прикмети, традиції та заборони дня

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України



Північна Салтівка, лютий 2023 року

Президент Росії Володимир Путін у ніч проти 24 лютого оголосив про початок війни проти України, назвавши її "спеціальною військовою операцією" на Донбасі.



24 лютого 2022 року о 3:40 ранку російська танкова колона вдерлася в Україну на територію Луганської області.



Після 5:00 Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпрі, Василькові. Сталися вибухи в Києві, Харкові, Одесі та на Донбасі.



Після 06:30 російські війська вдерлися в Україну сухопутним шляхом поблизу міста Харкова. О 07:40 ВВС з посиланням на інші джерела повідомило, що російські війська увійшли в Україну також із території Білорусі. Українські прикордонні сили повідомили про атаки на об'єкти в Луганську, Сумах, Харкові, Чернігові та Житомирі, а також наступ з боку окупованого Криму.



Війська окупантів намагалися наступати з півночі, сходу та півдня, обстрілюючи з артилерії та з повітря мирні міста по всій Україні. Ракетні удари РФ по всій території країни продовжуються і зараз, окупанти атакують цивільні об'єкти. З жовтня РФ також б'є українськими містами дронами-камікадзе іранського виробництва.



З початку повномасштабної збройної агресії російськими окупантами по об'єктах на території України завдано майже 5000 ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів. Російські окупанти також завдали майже 1100 ударів із використанням ворожих безпілотників.



ЗСУ збивають більшу частину російських ракет, а також знищують авіацію супротивника вздовж лінії фронту.



За цей час Кремль змінював цілі війни в Україні кілька разів.



У вересні 2022 року ЗСУ перейшли у контрнаступ на півдні та сході України, завдаючи ударів по складах РФ з боєприпасами та живою силою противника, вдалося звільнити майже всю Харківську область. У листопаді українські військові також звільнили Херсон та вибили окупантів із правого берега Херсонської області.



Після втечі військ РФ з Херсона найскладніша ситуація зберігається в Донецькій області, зокрема, в районі Бахмута та Вугледару.



Наразі російськими окупантами захоплено частину Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької, Миколаївської, Харківської областей та Крим.



Українська армія готується до нового контранступу та звільнення своїх територій.

Прикмети дня

У цей день наші предки-язичники святкували так зване Коров'яче свято, вшановуючи Премудрого бога Велеса, покровителя худоби.



У День Велеса люди починали ранок з того, що кропили худобу водою, примовляючи: «Велес, скоти боже! Дай щастя на гладких тілушок, на товстих бичків: щоб із двору йшли-грали, а з поля йшли-скакали», а молодиці пили міцний мед, щоб «корови були ласкаві», а потім били своїх чоловіків дном (дошкою для прядіння льону) щоб «воли були слухняні».



У православних «спадкоємцем» слов'янського Волоса став християнський Власій, чий день відзначається також 24 лютого. Цього дня неодмінно годували свійських тварин найкращим кормом, здійснювали ритуальні обряди, щоб уберегти худобу від нечистої сили. Щоб захиститися від неї, необхідно було щільно закрити всі пічні труби юшками або навіть замазати глиною. До святого Власія зверталися з молитвою: «Дай щастя на гладких тілушок, на товстих бичків, щоб із двору йшли-грали, з поля йшли-скакали».



Святому Власію також молилися про благополуччя у сімейному житті та господарських справах, про зцілення від хвороб горла та небезпеку задушення кісткою. У ХІХ столітті цього дня приганяли корів до церкви, служили молебень, окропляли їх святою водою і давали їм їсти пампушки з молочною кашею, щоб корови були з гарним удоєм.

Також цього дня

У 1313 році народився Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор першого «еротичного» роману «Декамерон».



1446 – у бельгійському місті Брюгге було проведено першу з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського живописця Яна ван Ейка. Спробувати щастя отримати грошовий приз міг кожен, хто купив квиток. Збір був призначений для бідняків. Після цього в Бельгії проводилися всілякі лотереї, завдяки яким були збудовані каплиці, богадільні, водні канали та портові споруди.



1582 – папа римський Григорій XIII видав буллу про перехід на новий, астрономічно вірніший календар. Цей календар стали називати «григоріанським» на відміну від колишнього, «юліанського», запровадженого ще 45 року до нашої ери Юлієм Цезарем.



1786 – народився Вільгельм Грімм, казкар. Саме Вільгельм займався літературною обробкою зібраних братами казок та переказів, найвідоміші з яких «Кіт у чоботях», «Бременські музиканти».



1839 – Вільям Отіс отримує патент на паровий екскаватор.



1917 – народилася Тетяна Яблонська, українська художниця, Народний художник СРСР, Герой України.



1932 – народився Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст та диригент, творець кіномюзиклу «Шербурзькі парасольки».



1938 – в Арлінгтоні (штат Нью-Джерсі, США) з'явилася у продажу зубна щітка із штучним синтетичним нейлоновим волокном замість натуральної щетини.



1942 – розпочинає роботу радіостанція «Голос Америки».



1955 – народився Стів Джобс, американський інженер та підприємець, співзасновник та генеральний директор американської корпорації Apple Inc.



1959 – народився Володимир Горянський, український актор та телеведучий.



1961 – урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.



1966 – народився Біллі Зейн, американський актор («Титанік», «Клеопатра», «Снайпер», «Мертва вир»).



1986 – випущено 250-тисячний автомобіль «Запорожець».



1988 – оперний геній Лучіано Паваротті виконував партію Неморіно в опері Доніцетті «Любовний напій» у берлінському театрі «Німецька опера». Після виконання його 165 разів викликали на сцену та аплодували протягом 1 години 7 хвилин.



1991 – війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку та Кувейті.



2011 – київське «Динамо» у себе вдома, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського перемогло «Бешикташ» з рахунком 4:0, пройшовши в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Іменини відзначають:

Влас, Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Захар, Матвій, Порфирій.



