Поранення внаслідок обстрілів Харківщини отримали 9 людей

Протягом минулої добі внаслідок обстрілів населених пунктів Куп’янськогу району поранення отримали дев’ять цивільних мешканців.
Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що минулої доби массового обстрілу з боку військових рф зазнали прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.
23 лютого ворог двічі завдавав удару по смт Дворічна Куп‘янського району. Зранку вдарив з ЗРК С-300по адміністративній будівлі, 2 людей - чоловік і жінка отримали поранення. Під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв Дворічну. Бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше 4 автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено.
Протягом дня ворог масовано обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали 2 жінки 54, 61 року та чоловік 43 років. У Куп'янському районі поранення протягом доби отримали 4 чоловіки 49, 68, 72 та 73 років. Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу.
Також у Куп'янську обстрілами зруйновано 4 житлові будинки. у районі пошкоджено будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.
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