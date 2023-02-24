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24.02.2023  10:00   Рита Парфенова

Харків на ранок 24 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 23 по 24 лютого 2023 року зафіксовано чотири пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 лютого.

У місті Харкові під час пожежі, не пов’язаної з веденням бойових дій, у приватному будинку по провулку Електровозному, 20 врятовано 72-літнього чоловіка з інвалідністю.

Пожежі, спричинені бойовими діями з боку окупаційних військ рф, трапились на території Дворічанської, Вовчанської та Кіндрашівської територіальних громад. Три з них трапились на приватних подвір’ях.

Близько 10-ї ранку ворог завдав ракетного удару по селищу Дворічна Куп’янського району. Зруйновано 4-х поверхову будівлю адміністрації селищної ради. Сталась пожежа. Була інформація про те, що під завалами можуть бути люди. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні автомобілі ДСНС, а також спеціальне обладнання та генератори. Рятувальникам довелось припинити роботу і повернутися до місць постійної дислокації.

Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів.

  • У м. Куп’янську внаслідок неодноразових ударів артилерії пошкоджень та руйнацій зазнали: 6 приватних домоволодінь, 1 житлова 5-типоверхівка, травмовано 2 людей;
  • У м. Вовчанську пошкоджено 10 приватних маєтків та бібліотека;
  • У с. Вовчанські Хутори – 1 приватний будинок.

Загалом за добу з 23 по 24 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїздів, з яких:

  • 20 – на ліквідацію пожеж, 4 з який спричинені ворожими обстрілами;
  • 4 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 20 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої добі внаслідок обстрілів населених пунктів Куп’янськогу району поранення отримали дев’ять цивільних мешканців.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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