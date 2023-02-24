Харків на ранок 24 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 23 по 24 лютого 2023 року зафіксовано чотири пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 лютого.
У місті Харкові під час пожежі, не пов’язаної з веденням бойових дій, у приватному будинку по провулку Електровозному, 20 врятовано 72-літнього чоловіка з інвалідністю.
Пожежі, спричинені бойовими діями з боку окупаційних військ рф, трапились на території Дворічанської, Вовчанської та Кіндрашівської територіальних громад. Три з них трапились на приватних подвір’ях.
Близько 10-ї ранку ворог завдав ракетного удару по селищу Дворічна Куп’янського району. Зруйновано 4-х поверхову будівлю адміністрації селищної ради. Сталась пожежа. Була інформація про те, що під завалами можуть бути люди. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні автомобілі ДСНС, а також спеціальне обладнання та генератори. Рятувальникам довелось припинити роботу і повернутися до місць постійної дислокації.
Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів.
Загалом за добу з 23 по 24 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 20 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої добі внаслідок обстрілів населених пунктів Куп’янськогу району поранення отримали дев’ять цивільних мешканців.
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Навіть якщо вам здається, що все під контролем, ухвалення важливих рішень краще відкласти на потім. Сьогодні є ризик зробити чимало помилок.
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