24.02.2023 10:00 Рита Парфенова

Харків на ранок 24 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 23 по 24 лютого 2023 року зафіксовано чотири пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 лютого.

У місті Харкові під час пожежі, не пов’язаної з веденням бойових дій, у приватному будинку по провулку Електровозному, 20 врятовано 72-літнього чоловіка з інвалідністю.



Пожежі, спричинені бойовими діями з боку окупаційних військ рф, трапились на території Дворічанської, Вовчанської та Кіндрашівської територіальних громад. Три з них трапились на приватних подвір’ях.



Близько 10-ї ранку ворог завдав ракетного удару по селищу Дворічна Куп’янського району. Зруйновано 4-х поверхову будівлю адміністрації селищної ради. Сталась пожежа. Була інформація про те, що під завалами можуть бути люди. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні автомобілі ДСНС, а також спеціальне обладнання та генератори. Рятувальникам довелось припинити роботу і повернутися до місць постійної дислокації.



Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів.

У м. Куп’янську внаслідок неодноразових ударів артилерії пошкоджень та руйнацій зазнали: 6 приватних домоволодінь, 1 житлова 5-типоверхівка, травмовано 2 людей;

У м. Вовчанську пошкоджено 10 приватних маєтків та бібліотека;

У с. Вовчанські Хутори – 1 приватний будинок.

Загалом за добу з 23 по 24 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїздів, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, 4 з який спричинені ворожими обстрілами;

4 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 20 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої добі внаслідок обстрілів населених пунктів Куп’янськогу району поранення отримали дев’ять цивільних мешканців.



