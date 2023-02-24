24.02.2023 10:28 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 703 особи. Одужало 309 079 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 312 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 7 осіб (із них 6 – мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, три – у Красноградському, по одному – у Куп’янському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 лютого.



