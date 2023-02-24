Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 703 особи. Одужало 309 079 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 312 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 7 осіб (із них 6 – мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, три – у Красноградському, по одному – у Куп’янському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 лютого.
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Навіть якщо вам здається, що все під контролем, ухвалення важливих рішень краще відкласти на потім. Сьогодні є ризик зробити чимало помилок.
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