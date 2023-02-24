У згорілому автомобілі під Харковом знайшли тіло людини

Особа померщшего встрановлюється.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, пожежа зі смертельним випадком сталася не в наслідок бойових дій.
На території Лозівської громади між с. Михайлівка та с. Веселе на автобусній зупинці горів легковик ВАЗ-2107.
Всередині автівки виявлено тіло людини, особа якої встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 лютого 2023 року зафіксовано чотири пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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Навіть якщо вам здається, що все під контролем, ухвалення важливих рішень краще відкласти на потім. Сьогодні є ризик зробити чимало помилок.
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