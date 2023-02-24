24.02.2023 11:07 Рита Парфенова

У згорілому автомобілі під Харковом знайшли тіло людини

Особа померщшего встрановлюється.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, пожежа зі смертельним випадком сталася не в наслідок бойових дій.

На території Лозівської громади між с. Михайлівка та с. Веселе на автобусній зупинці горів легковик ВАЗ-2107.

Всередині автівки виявлено тіло людини, особа якої встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 лютого 2023 року зафіксовано чотири пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



