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24.02.2023  11:07   Рита Парфенова

У згорілому автомобілі під Харковом знайшли тіло людини

Особа померщшего встрановлюється.


Фото з відкритих джерел

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, пожежа зі смертельним випадком сталася не в наслідок бойових дій.

На території Лозівської громади між с. Михайлівка та с. Веселе на автобусній зупинці горів легковик ВАЗ-2107.

Всередині автівки виявлено тіло людини, особа якої встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 лютого 2023 року зафіксовано чотири пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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