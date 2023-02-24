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24.02.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Фахівці повернули газ до одного з будинків Індустріального району

Ворожий снаряд влучив в житловий будинок та знищив перший під'їзд.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що навесні минулого року в будинок влучив ворожий снаряд і повністю знищив перший під’їзд. Щоб зберегти газопостачання, фахівці АТ «Харківміськгаз» оперативно провели відновлювальні роботи. Тоді, попри постійні обстріли, вдалося провести тимчасовий перемонтаж газової системи в обхід зруйнованої частини будівлі й пустити газ для мешканців будинку.  
 
Зараз пошкоджений під’їзд вже відбудували, тож фахівці виконали його газифікацію. З нуля проклали внутрішньобудинкову мережу, перемонтували газову систему, під’єднали новий ввідний газопровід та повністю відновили надання послуги.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Водоканалі розповіли, як знизили кількість аварій у найбільш постраждалих від ворога районах Харкова.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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