24.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Фахівці повернули газ до одного з будинків Індустріального району

Ворожий снаряд влучив в житловий будинок та знищив перший під'їзд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що навесні минулого року в будинок влучив ворожий снаряд і повністю знищив перший під’їзд. Щоб зберегти газопостачання, фахівці АТ «Харківміськгаз» оперативно провели відновлювальні роботи. Тоді, попри постійні обстріли, вдалося провести тимчасовий перемонтаж газової системи в обхід зруйнованої частини будівлі й пустити газ для мешканців будинку.

Зараз пошкоджений під’їзд вже відбудували, тож фахівці виконали його газифікацію. З нуля проклали внутрішньобудинкову мережу, перемонтували газову систему, під’єднали новий ввідний газопровід та повністю відновили надання послуги.



