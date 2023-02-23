23.02.2023 13:30 Рита Парфенова

У Водоканалі розповіли, як знизили кількість аварій у найбільш постраждалих від ворога районах Харкова

У Київському районі Харкова бригади КП «Харківводоканал» оперативно проводять системні комплексні заходи стосовно підтримки у відповідному технічному стані внутрішньобудинкових комунікацій.

Як повідомив РЕДПОСТ начальник дільниці Віктор Маслов, саме комплексний підхід, що включає оперативну ліквідацію аварій, проведення поточних ремонтів, своєчасне технічне обслуговування та профілактику внутрішньобудинкових систем дозволяє досягати зниження кількості заяв харків'ян в одному із найбільш постраждалих від ворога районів міста.



«Наразі щодня налічується не більше 30 заявок», - поінформував Віктор Маслов.



Так, проведені масштабні роботи із заміни внутрішньобудинкових систем водопостачання та запірної арматури у будинках:

на пр. Жуковського, 11 (140 погонних метрів),

вул. Дружби Народів, 263 (65 метрів),

вул. Сумській, 36/38 (60 метрів).

Також начальник дільниці зазначив, що фахівцями дільниці постійно проводиться моніторинг та планування. Цього року, під час здійснення поточних ремонтів, заплановано замінити загалом близько 8600 погонних метрів трубопроводів внутрішньобудинкової системи водопостачання, 1185 метрів водовідведення та 150 метрів зливової каналізації. У пріоритеті залишається й належний технічний стан підвальних приміщень, які залишаються для людей рятівними сховищами під час можливих ворожих ударів.



«Коротко підбиваючи підсумки роботи за рік ворожої агресії, вважаю найважливішим досягненням те, що всі мешканці району забезпечені стабільним водопостачанням. І хоча в деяких будинках поки що мешкає невелика кількість харків'ян, завжди знаходимо можливість забезпечити їх водою», - підсумував Віктор Маслов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вже реконструювали 13 котелень і ще п'ять КП «Харківські теплові мережі» планують реконструювати за проєктами Світового банку цього року.



