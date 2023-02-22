22.02.2023 17:22 Дмитро Колонєй

У Харкові модернізують ще п’ять котелень - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів під час зустрічі з журналістами.



У Харкові модернізують ще п’ять котелень - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігорь Терехов розповів про плани реконструкції котелень у 2023 році.

Ігор Терехов зазначив, ще влітку 2022 року була комплексно реконструйована одна з котелень на Північній Салтівці, яку повністю зруйнували ворожі обстріли. Її довелося відбудовувати практично з нуля. Зараз вона забезпечує теплом та гарячою водою 42 багатоповерхові будинки та обладнана сучасними системами водоочищення і водопідготовки, потужними котлами, що дозволяє їй працювати в автономному режимі під час блекаутів. За європейськими стандартами у Харкові вже реконструювали 13 котелень і ще п'ять КП «Харківські теплові мережі» планують реконструювати за проєктами Світового банку цього року.

Також Ігор Терехов зазначив, що зараз усі харків'яни забезпечені теплом. При цьому в місті залишаються котельні, які через руйнування не працюють.

«Ви пам'ятаєте, що у нас були дуже потужні прильоти та серйозні руйнування наших ТЕЦ та котелень. Тому ми робимо все можливе, а іноді й неможливе, щоб забезпечувати Харків гарячою водою та теплом», - наголосив міський голова.

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