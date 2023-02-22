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22.02.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Підрив на міні чоловіка в Ізюмі: у поліції повідомили подробиці

Чоловік отримав травми внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

міна
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці отримали інформацію про подію у місті Ізюм 22 лютого близько 11:50. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. 
 
Встановлено, що постраждалий робив розбір зруйнованого ворожим обстрілом приміщення будівлі та випадково наступив на невідомий вибуховий предмет, схожий на міну «пелюстка».
 
Чоловіка з травмами було доставлено до медичного закладу.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині колишній правоохоронець погодився працювати на окупантів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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