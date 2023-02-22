22.02.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Підрив на міні чоловіка в Ізюмі: у поліції повідомили подробиці

Чоловік отримав травми внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці отримали інформацію про подію у місті Ізюм 22 лютого близько 11:50. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що постраждалий робив розбір зруйнованого ворожим обстрілом приміщення будівлі та випадково наступив на невідомий вибуховий предмет, схожий на міну «пелюстка».

Чоловіка з травмами було доставлено до медичного закладу.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».



