22.02.2023 12:20 Рита Парфенова

На Харківщині колишній правоохоронець погодився працювати на окупантів

Наразі зррадник чекає на вирок суду.





Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської області, 38-річний мешканець Балаклії, колишній співробітник поліціі охорони, під час окупації міста у червні минулого року добровільно почав співпрацювати з окупантами.



Загарбники надали йому посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі, але довірили не так багато. Він охороняв будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.



Зараз обвинувальний акт за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України) затверджений та направлений до Київського районного суду м. Харкова.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 30-річному мешканцю Балаклії, який влаштувався на посаду «дільничного поліцейського» до фейкового правоохоронного органу, заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.



