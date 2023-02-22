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22.02.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Зниклу людину розшукують у Харківській області

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Божані Арпада Яношовича.

Божані Арпада Яношовича
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Співробітники відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області встановлюють місцезнаходження Божані Арпада Яношовича, 1953 року народження. 
 
Відсутність чоловіка за місцем мешкання в селі Кашпурівка Лозівського району вранці 22 лютого виявила дружина. Раніше чоловік з дому не уходив. Мобільного телефону при собі немає.
 
Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 170 см, щільної статури, сиве волосся.
 
Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просимо звернутись до поліції за номерами 102, (05748) 3-21-12, 0668340582 чи іншим зручним для вас способом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували мешканку Харкова.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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