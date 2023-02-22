22.02.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Зниклу людину розшукують у Харківській області

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Божані Арпада Яношовича.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Співробітники відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області встановлюють місцезнаходження Божані Арпада Яношовича, 1953 року народження.

Відсутність чоловіка за місцем мешкання в селі Кашпурівка Лозівського району вранці 22 лютого виявила дружина. Раніше чоловік з дому не уходив. Мобільного телефону при собі немає.

Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 170 см, щільної статури, сиве волосся.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просимо звернутись до поліції за номерами 102, (05748) 3-21-12, 0668340582 чи іншим зручним для вас способом.



