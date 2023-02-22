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22.02.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харківську область могло потрапити куряче м'ясо з патогенними бактеріями

Куряче м'ясо експортувалося в Україну з-за кордону.

куряче м'ясо
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Повідомляється, що в управління надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 09 лютого 2023 року №2023.0198-fup 4 стосовно виявлення Salmonella enterica ser. Enteritidis у курячому м’ясі (ММО), що експортувалося з Польщі (виробник: Drobiowo.Pl Mariola Krysiak, Poland; постачальник: AMP Logistyka Sp. z o.o., Poland) до України (одержувач: ТзОВ «ВІЗІЯ ТРЕЙД», вул. Надпільна, 261/101, м. Черкаси, дата виробництва партії: 20.12.2022).
 
У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що реалізаторів Харківської області попередили про небезпечні бактерії в імпортному сирі.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  подіїї, бактерії
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