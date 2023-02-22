22.02.2023 11:34 Віталій Хінєвіч

На Харківщині СБУ виявила жінку, яка розповсюджувала пропагандиську пресу окупантів

Жінка працювала в одному з відділень «Укрпошти» у місті Ізюм та з початку червня почала співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Повідомляється, що 42-річна жінка добровільно погодилася на пропозицію гауляйтера Ізюмського району очолити комунальне підприємство окупантів - так зване КП "Почта Изюма", яке було створене на захопленій матеріально-технічній базі Харківської дирекції українського державного акціонерного товариства "Укрпошта".

З червня по вересень минулого року жінка отримувала в окупаційній адміністрації газети рашистів пачками.

Серед них були «Изюмський телеграфъ», «Харьков Z» та «Красная звезда». Після чого організовувала їхнє поширення серед мешканців Ізюмського району через мережі поштових відділень.

«За даними слідства, ці газети містили брехливу російську пропаганду, що нібито рф та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади.

Матеріали цих газет заперечували збройну агресію рф проти України, нав`язували читачам негативне ставлення до Української держави, прагнучи посіяти у нашому суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних Сил»,- зазначив Владислав Абдула.

Окрім цього наголошується, що жінка агітувала своїх колишніх колег із «Укрпошти» працевлаштовувати до поштового підприємства окупантів. Також здійснювала інші заклики, спрямовані на співпрацю з ворогом.

Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю у м. Ізюмі під час стабілізаційних заходів.

За матеріалами СБУ зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією). Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до санкції статті, жінці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборантки здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.



