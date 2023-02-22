22.02.2023 11:21 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 3 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 17 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 673 особи. Одужало 309 047 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 314 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 9 осіб (із них 3 – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, два – у Чугуївському, по одному – у Богодухівсьокму та Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 лютого.



