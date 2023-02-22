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22.02.2023  10:56   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: є поранені

Внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 22 лютого поранення отримали двоє людей.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Обласний центр екстреної медичної допомоги. Попередньо поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Як повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов, чотири ракетних удари прийшлися по Київському району міста Харкова.

«Ворог цілить по промисловим об‘єктам. Щодо жертв та руйнувань - інформація на разі уточнюється», – написав Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько о пів на одинадцяту ранку 22 лютого військові рф здійнили ракетний обстріл Харкова.


Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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