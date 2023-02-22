22.02.2023 10:56 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: є поранені

Внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 22 лютого поранення отримали двоє людей.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Обласний центр екстреної медичної допомоги. Попередньо поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Як повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов, чотири ракетних удари прийшлися по Київському району міста Харкова.

«Ворог цілить по промисловим об‘єктам. Щодо жертв та руйнувань - інформація на разі уточнюється», – написав Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько о пів на одинадцяту ранку 22 лютого військові рф здійнили ракетний обстріл Харкова.



