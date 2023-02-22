22.02.2023 10:31 Рита Парфенова

У Харкові – ракетний обстріл

Близько о пів на одинадцяту ранку 22 лютого військові рф здійнили ракетний обстріл Харкова.



Фото з відкритих джерел

Місцеві пабліки пишуть про декілька вибухів у Харкові, передає РЕДПОСТ

«Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні», – написав у своєму телеграм-каналі Харківській міськой гшолова Ігор Терехов..

Влада закликає харків’ян перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.



