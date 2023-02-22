    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові – ракетний обстріл
22.02.2023  10:31   Рита Парфенова

У Харкові – ракетний обстріл

Близько о пів на одинадцяту ранку 22 лютого військові рф здійнили ракетний обстріл Харкова.


Фото з відкритих джерел

Місцеві пабліки пишуть про декілька вибухів у Харкові, передає РЕДПОСТ

«Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні», – написав у своєму телеграм-каналі Харківській міськой гшолова Ігор Терехов..

Влада закликає харків’ян перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.

 


Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.02 Надзвичайні події Ракетний удар по Харкову: є поранені 17.02 Надзвичайні події Наслідки ракетного обстрілу Харкова 16 лютого показали в прокуратурі (фото) 17.02 Надзвичайні події У Харкові розбиті цехи підприємства: зведення на ранок 17 лютого від ХОВА
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 