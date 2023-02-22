У Харкові – ракетний обстріл

Близько о пів на одинадцяту ранку 22 лютого військові рф здійнили ракетний обстріл Харкова.
Місцеві пабліки пишуть про декілька вибухів у Харкові, передає РЕДПОСТ
«Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні», – написав у своєму телеграм-каналі Харківській міськой гшолова Ігор Терехов..
Влада закликає харків’ян перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.
Комментариев: 0
Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
влажность:
давление:
ветер: