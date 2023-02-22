22.02.2023 10:00 Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на розтяжці

У Вовчанській громаді вранці 21 лютого трапилася надзвичайна пригода.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області.

У повідомленни говориться, що пригода трапилася у селі Рубіжне Чугуївського району.

Вранці 21 лютого до поліції надійшла інформація про те, що 46-річний чоловік підірвався на розтяжці.

Потерпілого з множинними осколковими пораненнями доставили до харківської лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.



