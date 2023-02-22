Під Харковом чоловік підірвався на розтяжці

У Вовчанській громаді вранці 21 лютого трапилася надзвичайна пригода.
Про це повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області.
У повідомленни говориться, що пригода трапилася у селі Рубіжне Чугуївського району.
Вранці 21 лютого до поліції надійшла інформація про те, що 46-річний чоловік підірвався на розтяжці.
Потерпілого з множинними осколковими пораненнями доставили до харківської лікарні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.
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Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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