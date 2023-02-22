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22.02.2023  10:00   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на розтяжці

У Вовчанській громаді вранці 21 лютого трапилася надзвичайна пригода.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області.

У повідомленни говориться, що пригода трапилася у селі Рубіжне Чугуївського району.

Вранці 21 лютого до поліції надійшла інформація про те, що 46-річний чоловік підірвався на розтяжці.

Потерпілого з множинними осколковими пораненнями доставили до харківської лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  міна, харів, агрессия россии
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