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22.02.2023  08:52   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківської області, є поранений

Протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.

У Куп’янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка

Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що під ворожий вогонь потрапили щонайменше 20 населених пунктів.

За добу є один поранений - мешканець Куп’янська. Чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. У місті ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору.

У Куп’янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка

Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та смт Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.  

У смт Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 21 по 22 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.




 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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