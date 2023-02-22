Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківської області, є поранений

Протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.
Про це РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що під ворожий вогонь потрапили щонайменше 20 населених пунктів.
За добу є один поранений - мешканець Куп’янська. Чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. У місті ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору.
Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та смт Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.
У смт Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 21 по 22 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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