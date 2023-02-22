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22.02.2023  08:31   Рита Парфенова

Харків на ранок 22 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 21 по 22 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 лютого.

Пожежа, причинена ворожим обстрілом, сталася в селищі Вільча Вовчанської громади. Близько восьмої години ранку після влучання снаряду у приватне домоволодіння зайнявся вагончик на площі 15 кв.м. Протягом 20 хвилин пожежу загасили рятувальники 47-ї ДПРЧ. Постраждалих немає.

Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

  • у Куп’янську пошкоджень зазнали: футбольний стадіон, дитячий садок та житлова 5-типоверхівка.
  • у селищі Дворічне – приватний будинок.

Постраждалих немає.

За добу з 21 по 22 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

  • 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 3 тонни питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Слобожанському напрямку під ворожим вогнем були понад 20 районів населених пунктів на Харківщині.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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