Харків на ранок 22 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 21 по 22 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 лютого.
Пожежа, причинена ворожим обстрілом, сталася в селищі Вільча Вовчанської громади. Близько восьмої години ранку після влучання снаряду у приватне домоволодіння зайнявся вагончик на площі 15 кв.м. Протягом 20 хвилин пожежу загасили рятувальники 47-ї ДПРЧ. Постраждалих немає.
Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
Постраждалих немає.
За добу з 21 по 22 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 3 тонни питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Слобожанському напрямку під ворожим вогнем були понад 20 районів населених пунктів на Харківщині.
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Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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