22.02.2023 08:31 Рита Парфенова

Харків на ранок 22 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 21 по 22 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 лютого.

Пожежа, причинена ворожим обстрілом, сталася в селищі Вільча Вовчанської громади. Близько восьмої години ранку після влучання снаряду у приватне домоволодіння зайнявся вагончик на площі 15 кв.м. Протягом 20 хвилин пожежу загасили рятувальники 47-ї ДПРЧ. Постраждалих немає.



Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

у Куп’янську пошкоджень зазнали: футбольний стадіон, дитячий садок та житлова 5-типоверхівка.

у селищі Дворічне – приватний будинок.

Постраждалих немає.



За добу з 21 по 22 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 3 тонни питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Слобожанському напрямку під ворожим вогнем були понад 20 районів населених пунктів на Харківщині.



