Про стан бойових дій у Харківській області на 22 лютого

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Минулої доби на Слобожанському напрямку під ворожим вогнем були понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них:
На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів:
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Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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