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22.02.2023  08:14   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 22 лютого

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Минулої доби на Слобожанському напрямку під ворожим вогнем були понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них:

  • Бологівка,
  • Бударки,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Волохівка,  
  • Колодязне,
  • Мороховець,
  • Стариця,
  • Стрілеча.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів:

  • Берестове,
  • Гряниківка,
  • Дворічна,
  • Котлярівка,
  • Куп’янськ.
 
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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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