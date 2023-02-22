22.02.2023 08:14 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 22 лютого

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Минулої доби на Слобожанському напрямку під ворожим вогнем були понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них:

Бологівка,

Бударки,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Волохівка,

Колодязне,

Мороховець,

Стариця,

Стрілеча.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів:

Берестове,

Гряниківка,

Дворічна,

Котлярівка,

Куп’янськ.

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