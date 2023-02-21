    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти намагаються наступати та обстрілюють селища Харківщини
21.02.2023  18:10   Дмитро Колонєй

Окупанти намагаються наступати та обстрілюють селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, окупанти на Харківщині зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.
 
  • На  Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них - Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка,  Бударки, Бологівка та Колодязне. 
  • На Куп’янському напрямку противник обстріляв 4 населених пункта Харківщини: Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на ранок 21 лютого окупантами були обстріляні понад 30 селищ Харківщини.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.02 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Куп'янськ 21.02 Надзвичайні події Під Харковом податковиця наповнювала бюджет окупантів: жінці світить довічне 21.02 Надзвичайні події Наслідки обстрілів Харківської області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 