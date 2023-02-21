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21.02.2023  17:49   Дмитро Колонєй

У Харкові розпочалися заняття у Школі волонтерів (фото)

На першому занятті у «Open Volunteer School-2023» у Харкові біли присутні представники волонтерських та благодійних організацій.

Розпочалися заняття у Школі волонтерів «Open Volunteer School-2023» у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів, серед слухачів, які були присутні на першому занятті - представники волонтерських та благодійних організацій: БФ «Схід Фенікса», БФ «Мирне небо Харкова», ГО «Можливості. Мотивація. Медіа», БФ «Нова Юкрейн», ГО «Зелений фронт» та ін. 
 
Розпочалися заняття у Школі волонтерів «Open Volunteer School-2023» у Харкові
 
Заняття охоплять найбільш затребувані у волонтерській діяльності теми:
  • правове регулювання волонтерської діяльності,
  • надання першої домедичної допомоги,
  • безпека волонтерів в умовах бойових дій
  • організація укриття населення у захисних спорудах,
  • основи фандрейзингу тощо.
Навчання триватиме до квітня, після чого випускники отримають сертифікати. 
 
Розпочалися заняття у Школі волонтерів «Open Volunteer School-2023» у Харкові
 
Школа волонтерів організована Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів спільно з Національним університетом цивільного захисту України, Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області та Громадською спілкою «1 Харківський гуманітарний хаб».
 
Розпочалися заняття у Школі волонтерів «Open Volunteer School-2023» у Харкові
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  школа, волонтери, харків
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