21.02.2023 17:49 Дмитро Колонєй

У Харкові розпочалися заняття у Школі волонтерів (фото)

На першому занятті у «Open Volunteer School-2023» у Харкові біли присутні представники волонтерських та благодійних організацій.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів, серед слухачів, які були присутні на першому занятті - представники волонтерських та благодійних організацій: БФ «Схід Фенікса», БФ «Мирне небо Харкова», ГО «Можливості. Мотивація. Медіа», БФ «Нова Юкрейн», ГО «Зелений фронт» та ін.

Заняття охоплять найбільш затребувані у волонтерській діяльності теми:

правове регулювання волонтерської діяльності,

надання першої домедичної допомоги,

безпека волонтерів в умовах бойових дій

організація укриття населення у захисних спорудах,

основи фандрейзингу тощо.

Навчання триватиме до квітня, після чого випускники отримають сертифікати.

Школа волонтерів організована Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів спільно з Національним університетом цивільного захисту України, Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області та Громадською спілкою «1 Харківський гуманітарний хаб».



