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21.02.2023  17:29   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік закликав підтримувати окупантів та здавав патріотів

У колабораціонізм підозрюється мешканець Харківщини.

Закликав підтримувати окупантів та здавав патріотів чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації російськими загарбниками с. Осиново Куп’янського району 47-річний місцевий мешканець активно співпрацював з окупантами:
  • закликав односельчан підтримувати дії та рішення держави-агресора.
  • казав місцевим мешканцям, що «всех детей нациков надо уничтожить» та вихваляв росіян за те, що вони платять велику зарплату.
  • допомогав окупантам виявляти серед місцевих мешканців тих, які мають проукраїнські погляди, в тому числі бійців АТО, ООС.
  • у березні 2022 року чоловік разом зі співробітниками «Специального отряда быстрого реагирования РФ» приїхав до квартири учасника АТО та брав участь у проведенні незаконного обшуку із вилученням військового обмундирування.
  • ще на початку окупації села чоловік добровільно надав російським військовим помешкання для періодичного проживання.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, куп’янськ
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