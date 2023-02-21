21.02.2023 17:29 Дмитро Колонєй
На Харківщині чоловік закликав підтримувати окупантів та здавав патріотів
У колабораціонізм підозрюється мешканець Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації російськими загарбниками с. Осиново Куп’янського району 47-річний місцевий мешканець активно співпрацював з окупантами:
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закликав односельчан підтримувати дії та рішення держави-агресора.
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казав місцевим мешканцям, що «всех детей нациков надо уничтожить» та вихваляв росіян за те, що вони платять велику зарплату.
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допомогав окупантам виявляти серед місцевих мешканців тих, які мають проукраїнські погляди, в тому числі бійців АТО, ООС.
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у березні 2022 року чоловік разом зі співробітниками «Специального отряда быстрого реагирования РФ» приїхав до квартири учасника АТО та брав участь у проведенні незаконного обшуку із вилученням військового обмундирування.
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ще на початку окупації села чоловік добровільно надав російським військовим помешкання для періодичного проживання.
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