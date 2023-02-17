17.02.2023 11:43 Рита Парфенова

На Харківщині лісники поставляли окупантам деревину на бліндажі

Двох працівників Борівського лісництва в Ізюмському районі підозрюють у держзраді.

Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківськох області, двоє лісників з Борової організовували передачу деревини для окупаційної влади.

Один з них, 64-річний старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» добровільно обійняв посаду «старшего мастера леса Боровского лесничества», незаконно створеного на базі українського держпідприємства.



Зрадник організовував заготівлю деревини та передавав її російським загарбникам для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд проти ЗСУ.





Його 36-річний колега став при окупантах «лесничим» у фейковому лісництві та сприяв передачі українського лісу для потреб окупаційної влади. До «кар‘єри» при окупантах чоловік обіймав посаду майстра лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство».



Чоловікам заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Досудове розслідування проводять слідчі Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Раніше РЕДПОСТ писав, що службовець на Харківщині, який крав деревину для допомоги ворогу, чекає на суд.



