07.02.2023 15:46 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік допомагав окупантам укріплювати позиції проти ЗСУ

Службовець на Харківщині, який крав деревину для допомоги ворогу, чекає на суд.

Як повідоиляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у квітні службовець перейшов на бік ворога під час окупації м. Куп‘янськ.

Представники країни-агресора спочатку призначили чоловіка на посаду «головного інженера» у незаконно створеному органі окупаційної влади – «ГП «Купянское лесное хозяйство».

У червні за сумлінну роботу російські куратори «підвищили» зрадника та запропонували йому стати «в.о. директора», на що той погодився. Призначав «очільника» на нову посаду «и.о. главы ВГА Купянского района Харьковской области».

Аби догодити російським ватажкам, лісник забезпечував підбір кадрів для роботи у незаконно створеному органі, організовував незаконну заготівлю та надання лісоматеріалів окупаційній владі для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд, що використовувалися військовими держави-агресора проти ЗСУ.

У жовтні правоохоронці затримали зрадника у Харкові. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Обвинуваченого судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

чоловіку загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.



