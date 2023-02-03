03.02.2023 17:46 Дмитро Колонєй

Судитимуть мешканця Харківщини, який організовував спортивні заходи в підтримку окупантів (фото)

Чекає на суд чоловік по обвинуваченню у держзраді на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 65-річний в. о. директора стадіону Куп‘янську з квітня 2022 року почав активну співпрацю з окупантами:

модерував проведення масових спортивних та культурних заходів

пропагував нову «владу».

у липні 2022 року організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».

20 грудня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

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Источник: Харківська обласна прокуратура

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