03.02.2023 17:46 Дмитро Колонєй
Судитимуть мешканця Харківщини, який організовував спортивні заходи в підтримку окупантів (фото)
Чекає на суд чоловік по обвинуваченню у держзраді на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 65-річний в. о. директора стадіону Куп‘янську з квітня 2022 року почав активну співпрацю з окупантами:
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модерував проведення масових спортивних та культурних заходів
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пропагував нову «владу».
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у липні 2022 року організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».
20 грудня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Він перебуває під вартою.
Обвинувальний акт затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
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