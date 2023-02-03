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03.02.2023  17:46   Дмитро Колонєй

Судитимуть мешканця Харківщини, який організовував спортивні заходи в підтримку окупантів (фото)

Чекає на суд чоловік по обвинуваченню у держзраді на Харківщині.

Агітував за окупантів на спортивних заходах та чекає на суд мешканець Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 65-річний в. о. директора стадіону Куп‘янську з квітня 2022 року почав активну співпрацю з окупантами:
  • модерував проведення масових спортивних та культурних заходів
  • пропагував нову «владу».
  • у липні 2022 року організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».
20 грудня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Він перебуває під вартою.
 
Агітував за окупантів на спортивних заходах та чекає на суд мешканець Харківщини
 
Агітував за окупантів на спортивних заходах та чекає на суд мешканець Харківщини
 
Обвинувальний акт затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
 
Агітував за окупантів на спортивних заходах та чекає на суд мешканець Харківщини
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині колаборант агітував за окупантів спортивними заходами на стадионі.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, харьков, харків
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