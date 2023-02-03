03.02.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

Мешканці деокупованих населених пунктів Харківської області отримали теплі речі

У Центральному парку Харкова триває збір речей для мешканців деокупованих територій та прифронтових районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що за півтора тижні їм відправили понад 400 мішків з теплим одягом, взуттям, ковдрами, дитячим харчуванням, ліками та предметами гігієни.

Як повідомили у пресслужбі парку, допомогу отримали мешканці Зачепилівки, Наталівки, Кегичівської, Сахновщинської та Старостинської громад, сел Ізюмщини, Чугуївщини, Балаклійщини, а також жителі Торця, Дружківки, Бахмуту, у тому числі військові на «нулі» та у шпиталях.

Пункт прийому допомоги знаходиться в адміністрації Центрального парку (вул. Сумська, 81). Збір речей триватиме до наступної п’ятниці, 10 лютого.

Також там наголосили, що будь-які повідомлення щодо збору коштів на бензин, підтримку тощо не є ініціативою парку ім. Горького. Харків’ян просять слідкувати за офіційною інформацією та користуватися її перевіреними джерелами.



