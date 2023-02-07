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07.02.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

Дрон допоміг виконати ремонтні роботи в Харківській області

Енергетики відремонтували високовольтну лінію в Чугуївському районі.

дрон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) Олександр Ганус, знадобилося два місяці, щоб повністю відновити численні пошкодження на ділянках загальною довжиною понад 20 км.
 
За його словами, ремонтні бригади замінили розтрощені вибухами залізобетоні опори та перебиті уламками прольоти проводів. Працювати доводилося на густо засіяній мінами та артилерійськими боєприпасами місцевості, тому першими трасу енергетичної артерії проходили сапери, після чого до відновлювальних заходів долучалися енергетики.
 
“Для прискорення ремонтних робіт був задіяний дрон. Завдяки безпілотному апарату вдалося оглянути повітряну лінію та виявити пошкодження на ділянках, де не проводилося розмінування”, — розповів Олександр Ганус.
 
Відновлена ПЛ 110 кВ дасть можливість найближчим часом заживити населені пункти Великобурлуцької та Вовчанської територіальних громад.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують усувати аварії на водоводах.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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