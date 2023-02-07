07.02.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують усувати аварії на водоводах

З початку року бригади служби зовнішніх водопровідних мереж аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району ліквідували 95 аварій на водоводах та упорядкували 40 оглядових колодязів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

«Щодня продовжуємо підтримувати водопровідне господарство у належному стані. Оперативно реагуємо на аварійні ситуації, упорядковуємо території та системно проводимо профілактичну роботу.

Зокрема, вчора усунули пошкодження на магістралі діаметром 200 мм на вулиці Клочківській та підготували під заміну ділянку трубопроводу діаметром 300 мм на проспекті Перемоги. Також упорядкували територію після ремонтів магістралей вулицями Архітекторів та Клочківської», - повідомив начальник Шевченківської районної служби Андрій Целогородцев.

У понеділок аварійники комплексу «Харківводопостачання» усунули 10 пошкоджень на ділянках трубопроводів.

Сьогодні, 7 лютого, 20 бригад АВР розпочали ліквідацію 11 пошкоджень на водопровідних мережах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники ремонтують водоводи на 19 ділянках.



