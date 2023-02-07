07.02.2023 12:36 Рита Парфенова

Про відключення світла у Харкові 7 лютого розповіли в Укренерго

До Харківобленерго доведені ліміти споживання, при перевищенні яких будуть застосовані вілключення електроенергії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Укренерго.

На підприємстві зазначили, що споживання електроенергії поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.



До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.



Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 6 лютого.



