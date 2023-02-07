07.02.2023 12:58 Рита Парфенова

У Харкові через смерть матері 3-річна дитина лишилась без нагляду

Про дівчинку подбали правоохоронці, як доставитли дитину до лікарні.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, до правоохоронців надійшло повідомлення про раптову смерть 25-річної харків’янки.



Під час виїзду на місце події поліцейські з’ясували, що жінка самостійно виховувала трирічну доньку, яка через смерть матері залишилась без догляду дорослих.

Відповідно до складеного акту про виявлення дитини дівчинка доставлена до дитячої лікарні.



Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.



Подальшою долею дівчинки опікуватимуться представники соціальних служб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Люботині Харківської області поліцейські швидко розшукали та повернули батькам 14-річну дівчинку.



