15.10.2025  10:47   Рита Парфенова

У прокуратурі розповіли подробиці побиття та смерті 3-річного хлопчика у Харкові

У Харкові 40-річна жінка підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень трирічному пасинку, що призвело до його смерті. Суд обрав підозрюваній тримання під вартою без можливості внесення застави.

40-річній жінці повідомлено про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті її трирічного пасинка

Як повідомляє РЕДПОСТ, 40-річній жінці повідомлено про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті її трирічного пасинка (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, малюк проживав із батьком у Харкові. Його рідна мати померла минулого року. Після повторного одруження батько перевів сина до спільного помешкання, де мешкали він, нова дружина, її донька та літні родичі. Через постійну зайнятість у реабілітаційному центрі чоловік поклав догляд за дитиною на дружину.

Однак підозрювана почала проявляти неприязнь до пасинка. На початку жовтня 2025 року вона завдала дитині численних ударів руками та ногами по голові й обличчю, внаслідок чого хлопчик втратив свідомість. Щоб приховати наслідки побиття, жінка викликала швидку допомогу та повідомила, що дитина нібито впала у ванній кімнаті.

Хлопчика госпіталізували, проте він не прийшов до тями й через кілька днів помер у лікарні від отриманих травм. Сусіди підтвердили, що в день трагедії було чути крики та плач із квартири. Мати підозрюваної розповіла, що чула, як донька лаялася на хлопчика, після чого пролунали сильні удари.

Медична експертиза показала, що характер отриманих тілесних ушкоджень не відповідав травмам від падіння у ванній, як стверджувала підозрювана.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ, писав, що поліція затримала 40-річну жінку, яка спричинила смерть свого малолітнього пасинка та намагалася приховати сліди побиття.
