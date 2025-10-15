15.10.2025 10:22 Рита Парфенова

Нові удари по Харківщині: поліцейські задокументували поранення двох людей та руйнування цивільної інфраструктури

Окупанти атакували Ізюмський і Куп’янський райони Харківщини безпілотниками різних типів. Внаслідок ударів постраждали двоє цивільних.

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Ізюмського та Куп’янського районів. Проти мирного населення окупанти застосували дрони типів «Герань», «Ланцет» і FPV. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області

У місті Ізюм через обстріли пошкоджено цивільне підприємство та складські приміщення, сталися пожежі. У селі Нечволодівка Куп’янського району FPV-дрон влучив в автомобіль, поранення отримали чоловік і жінка.

Поліцейські задокументували наслідки атак – 14 жовтня правоохоронці провели 19 оглядів місць подій і внесли до ЄРДР відомості за одним кримінальним провадженням, пов’язаним із воєнними злочинами росії.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини зареєстрували 26 851 воєнний злочин, скоєний на території області.

Правоохоронці нагадують, що триває евакуація мешканців із населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами. Громадяни, які бажають виїхати з небезпечних районів, можуть звертатися до поліції за телефоном 102.

