15.10.2025 10:11 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Відтоку мешканців з Харкова перед зимою немає

Перед початком опалювального сезону відтоку населення з міста не спостерігається, а перебої з електропостачанням такі самі, як і в інших регіонах України.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова повідомив 15 жовтня в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За словами Терехова, комунальні служби разом із жителями системно готуються до опалювального сезону. Зокрема, ОСББ і ЖБК встановлюють альтернативні джерела енергії на умовах співфінансування з міською владою.

«Відтоку мешканців з Харкова перед зимою немає. Ми перебуваємо практично в тих же умовах, що й інші міста, зокрема Київ, де також трапляються перебої з електропостачанням, а також Дніпропетровщина, Кіровоградщина та інші регіони. Всі ми зараз опинилися у складних обставинах, але разом, підтримуючи одне одного, я впевнений, ми перезимуємо», – наголосив Ігор Терехов.

