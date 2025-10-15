16 жовтня відбудеться позачергова сесія Харківської міськради – депутати розглянуть понад 20 питань

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання 47-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання, яка відбудеться 16 жовтня у форматі дистанційного засідання.

На розгляд депутатів винесено 23 питання та блок «Різне». Серед ключових тем – внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердження нових заступників міського голови, коригування структури виконавчих органів та персонального складу виконкому.

Також депутати розглянуть низку земельних питань, зокрема щодо розроблення та затвердження документації із землеустрою, поновлення договорів оренди, продажу земельних ділянок і проведення інвентаризації.

Окремо до порядку денного включено питання управління комунальною власністю, приватизації майна громади, укладення договорів поруки та змін до положення про тимчасове користування елементами благоустрою для розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд на території міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що позачергова сесія міськради 6 жовтня затвердила зміни до бюджету Харківської громади, передбачивши додаткові кошти на зарплати комунальників, ремонт доріг та шкіл.