    
Главная Новини Харкова Влада 16 жовтня відбудеться позачергова сесія Харківської міськради – депутати розглянуть понад 20 питань
15.10.2025  09:48   Рита Парфенова

16 жовтня відбудеться позачергова сесія Харківської міськради – депутати розглянуть понад 20 питань

Сорок сьома позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде у четвер, 16 жовтня, в дистанційному форматі


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання 47-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання, яка відбудеться 16 жовтня у форматі дистанційного засідання.

На розгляд депутатів винесено 23 питання та блок «Різне». Серед ключових тем – внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердження нових заступників міського голови, коригування структури виконавчих органів та персонального складу виконкому.

Також депутати розглянуть низку земельних питань, зокрема щодо розроблення та затвердження документації із землеустрою, поновлення договорів оренди, продажу земельних ділянок і проведення інвентаризації.

Окремо до порядку денного включено питання управління комунальною власністю, приватизації майна громади, укладення договорів поруки та змін до положення про тимчасове користування елементами благоустрою для розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд на території міста.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що позачергова сесія міськради 6 жовтня затвердила зміни до бюджету Харківської громади, передбачивши додаткові кошти на зарплати комунальників, ремонт доріг та шкіл.

Тэги:  сесія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Влада Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету 2025 року 05.10 Влада В Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради 24.09 Влада Харківська міська рада проведе позачергову сесію онлайн
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 